«Лето в Москве»: В столице заработали бесплатные спортивные площадки

В ведомстве указали, что на площадках можно заниматься пляжным волейболом, настольным теннисом, скейтбордингом и скалолазанием, а также падел-теннисом. Предусмотрены зоны для отдыха с гамаками.

«Каждая площадка... учитывает интересы людей разных возрастов и уровней подготовки. Здесь можно провести время с семьей, поиграть с друзьями или просто насладиться природой», – отмечается в сообщении.

В департаменте добавили, что по понедельникам площадки будут закрыты.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в рамках проекта «Лето в Москве» пройдёт форум-фестиваль «Москва 2030», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».