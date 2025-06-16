«Лето в Москве»: В столице заработали бесплатные спортивные площадки
Бесплатные спортивные площадки под открытым небом открылись в столице в рамках городского проекта «Лето в Москве». Как заявили в столичном департамента спорта, они доступны для всех желающих.
В ведомстве указали, что на площадках можно заниматься пляжным волейболом, настольным теннисом, скейтбордингом и скалолазанием, а также падел-теннисом. Предусмотрены зоны для отдыха с гамаками.
«Каждая площадка... учитывает интересы людей разных возрастов и уровней подготовки. Здесь можно провести время с семьей, поиграть с друзьями или просто насладиться природой», – отмечается в сообщении.
В департаменте добавили, что по понедельникам площадки будут закрыты.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в рамках проекта «Лето в Москве» пройдёт форум-фестиваль «Москва 2030», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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