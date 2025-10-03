На западе Москвы открылся новый регбийный стадион

Новый регбийный стадион «Фили» был открыт в столице компанией «ДелоСпорт» совместно с Федерацией регби РФ. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Стадион «Екатеринбург Арена» попал в список самых странных в мире

Глава Федерации Игорь Артемьев заявил, что открытие нового стадиона – это важнейший шаг, который даст новый импульс развитию регби в России.

«Мы получаем современную спортивную арену, которая станет домом для наших команд, местом притяжения для болельщиков и примером того, как можно и нужно развивать спортивную инфраструктуру», – подчеркнул он.

Гендиректор регбийного клуба «Фили» Иван Лыско добавил, что новый стадион позволит проводить дополнительные тренировки и привлечь к занятиям больше детей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении комплексной реконструкции исторического стадиона «Металлург» на Семеновской набережной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
