На западе Москвы открылся новый регбийный стадион
Новый регбийный стадион «Фили» был открыт в столице компанией «ДелоСпорт» совместно с Федерацией регби РФ. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Глава Федерации Игорь Артемьев заявил, что открытие нового стадиона – это важнейший шаг, который даст новый импульс развитию регби в России.
«Мы получаем современную спортивную арену, которая станет домом для наших команд, местом притяжения для болельщиков и примером того, как можно и нужно развивать спортивную инфраструктуру», – подчеркнул он.
Гендиректор регбийного клуба «Фили» Иван Лыско добавил, что новый стадион позволит проводить дополнительные тренировки и привлечь к занятиям больше детей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении комплексной реконструкции исторического стадиона «Металлург» на Семеновской набережной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
