Франдетти покинул должность главного режиссера Театра «Ленком»
Алексей Франдетти сообщил об уходе с должности главного режиссера Театра «Ленком Марка Захарова».
Франдетти работал главным режиссером «Ленкома» с лета 2022 года.
Франдетти родился в Ташкенте. В 2016, 2018, 2020 годах становился лауреатом театральной премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа режиссера». Его постановки выходили на сценах Большого театра, Et Cetera, «Гоголь-центр», МХТ им. А. П. Чехова и других.
Ранее сообщалось, что в Театре Луны сменился художественный руководитель. Пост занял народный артист РФ, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, отмечает 360.ru.
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