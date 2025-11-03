Москвичи составили рейтинг площадок фестиваля «Сады и цветы»

Фестиваль объединил свыше 80 площадок с более чем 600 тысячами растений. В голосовании, которое прошло в проекте «Активный гражданин», приняли участие 183 тысячи человек.

Отмечается, что в тройку лидеров среди центральных локаций вошли Манежная, Тверская и Театральная площади.

«Самыми живописными из пешеходных улиц москвичи назвали Никольскую, Кузнецкий Мост и Камергерский переулок», - указала Сергунина.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что проект «Лето в Москве» в 2025 году объединил более 400 площадок, на которых прошли 86 тысяч культурных, спортивных и развлекательных событий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

