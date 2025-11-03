Москвичи составили рейтинг площадок фестиваля «Сады и цветы»
Москвичи выбрали самые живописные площадки ландшафтного фестиваля «Сады и цветы», который прошёл в рамках проекта «Лето в Москве». Об этом заявила заммэра столицы Наталья Сергунина.
Фестиваль объединил свыше 80 площадок с более чем 600 тысячами растений. В голосовании, которое прошло в проекте «Активный гражданин», приняли участие 183 тысячи человек.
Отмечается, что в тройку лидеров среди центральных локаций вошли Манежная, Тверская и Театральная площади.
«Самыми живописными из пешеходных улиц москвичи назвали Никольскую, Кузнецкий Мост и Камергерский переулок», - указала Сергунина.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что проект «Лето в Москве» в 2025 году объединил более 400 площадок, на которых прошли 86 тысяч культурных, спортивных и развлекательных событий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru