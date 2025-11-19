Москвичей с ОВЗ приглашают на спортивные мероприятия 22 и 24 ноября

В ведомстве уточнили, что 22 ноября в спорткомплексе «Марьина Роща» состоятся окружные соревнования по волейболу, а в спорткомплексе «Малино» - по фитнес-аэробике.

Также совершеннолетние москвичи с ОВЗ всех категорий смогут принять участие в окружном турнире по дартсу, который пройдёт 24 ноября в спорткомплексе «Гамбит».

«Присоединиться к турнирам ним можно бесплатно, по предварительной регистрации», – заключили в департаменте.

Ранее в СМИ появилась информация, что пара из Москвы открыла на Мальдивах дайвинг-отель, адаптированный для людей с инвалидностью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

