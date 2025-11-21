Москвичей приглашают на масштабный фестиваль скалолазания
Практически весь декабрь в Москве будет идти скалолазный фестиваль «Московский спорт». Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента спорта.
В ведомстве уточнили, что мероприятие на скалодроме «Бигвол» продлится с 2 по 28 декабря. Принять участие в фестивале могут все желающие от 16 лет. Все мероприятия бесплатные.
Отмечается, что в программу мероприятия войдут свободное посещение скалодрома, мастер‑классы для взрослых, а также призовые соревнования среди любителей и опытных скалолазов.
«Для участия необходима предварительная регистрация», – говорится в сообщении.
Ранее в департаменте спорта столицы сообщили, что в Москве 22 и 29 ноября пройдёт спортивный фестиваль «Мяч-контест», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru