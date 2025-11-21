Москвичей приглашают на масштабный фестиваль скалолазания

В ведомстве уточнили, что мероприятие на скалодроме «Бигвол» продлится с 2 по 28 декабря. Принять участие в фестивале могут все желающие от 16 лет. Все мероприятия бесплатные.

Отмечается, что в программу мероприятия войдут свободное посещение скалодрома, мастер‑классы для взрослых, а также призовые соревнования среди любителей и опытных скалолазов.

«Для участия необходима предварительная регистрация», – говорится в сообщении.

Ранее в департаменте спорта столицы сообщили, что в Москве 22 и 29 ноября пройдёт спортивный фестиваль «Мяч-контест», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

