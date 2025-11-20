Акробатический рок-н-ролл и фигурное катание ждут москвичей в выходные

В частности, в субботу на велотреке в Крылатском пройдут соревнования в рамках первого этапа трековых велогонок «Спутник». Они будут включать индивидуальную гонку преследования, гонки темпо и скретч, гит с ходу 200 метров и групповой спринт.

Также 22 ноября в Москве пройдут чемпионат и первенство России по акробатическому рок-н-роллу, и будет разыгран Кубок Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла (ФТСАРР). Состязания состоятся во Дворце гимнастики Ирины Винер.

«В воскресенье, 23 ноября, здесь состоится Кубок мира по акробатическому рок-н-роллу с участием представителей более 20 стран, а также Кубок ФТСАРР «Шоу – рок-н-ролл» и «Шоу – буги-вуги», - говорится в сообщении.

Кроме того, 22 и 23 ноября в центре фигурного катания Этери Тутберидзе пройдет третий этап Кубка московского спорта по фигурному катанию на коньках «Битва школ», в котором за главный трофей сразятся спортсмены в возрасте от шести до 17 лет.

Ранее в департаменте спорта столицы рассказали, что 22 и 24 ноября в Москве пройдут специализированные спортивные мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

