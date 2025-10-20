Москвичей приглашают на бесплатные занятия по бадминтону

Тренер Москомспорта по бадминтону, многократный победитель и призер всероссийских соревнований Григорий Одинцов заявил, что бадминтон подойдёт тем, кто желает поддерживать себя в хорошей форме.

По его словам, этот вид спорта «развивает координацию, ловкость, положительно влияет на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, укрепляет вестибулярный аппарат, улучшает зрение».

Отмечается, что занятия проходят в спорткомплексах в рамках бесплатных секций Департамента спорта Москвы.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что с 2011 года в столице построили или отремонтировали 12 спорткомплексов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».