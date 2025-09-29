Открыта регистрация на ежегодную московскую спартакиаду «Мой спортивный район»
В Москве открыли регистрацию на спартакиаду «Мой спортивный район». Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента спорта.
Отмечается, что принять участие в спартакиаде могут спортсмены-любители среди взрослых и детей от семи лет. Призы разыгрываются в восьми видах спорта: легкоатлетическая эстафета, мини-футбол, волейбол, бадминтон, настольный теннис, шахматы, шашки и плавание.
«Разнообразие этапов спартакиады позволяет проявить себя спортсменам как в игровых, так и в интеллектуальных видах спорта», - указали в департаменте.
Также в ведомстве уточнили, что соревнования проводятся с октября по декабрь в 10 округах столицы в личном и командном зачете. Участников ждут отборочный окружной и финальный городской этапы. Принять участие в спартакиаде можно только в одном округе.
Ранее в Московской области прошёл третий этап престижных международных соревнований по парусному спорту Tenzor Elite Cup 2025, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru