Открыта регистрация на ежегодную московскую спартакиаду «Мой спортивный район»

В Москве открыли регистрацию на спартакиаду «Мой спортивный район». Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента спорта.

Отмечается, что принять участие в спартакиаде могут спортсмены-любители среди взрослых и детей от семи лет. Призы разыгрываются в восьми видах спорта: легкоатлетическая эстафета, мини-футбол, волейбол, бадминтон, настольный теннис, шахматы, шашки и плавание.

«Разнообразие этапов спартакиады позволяет проявить себя спортсменам как в игровых, так и в интеллектуальных видах спорта», - указали в департаменте.

Также в ведомстве уточнили, что соревнования проводятся с октября по декабрь в 10 округах столицы в личном и командном зачете. Участников ждут отборочный окружной и финальный городской этапы. Принять участие в спартакиаде можно только в одном округе.

