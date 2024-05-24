Москва расширяет поддержку патентования изобретений за рубежом

Власти российской столицы расширили программу финансовой помощи для патентования изобретений и полезных моделей за границей. Постановление правительства Москвы подписал мэр Сергей Собянин. Данная программа была запущена в апреле 2022 года. С тех пор одобрение получили 48 заявок от 13 изобретателей. Они получили совокупную помощь в размере 14,8 миллиона рублей. Расширение программы призвано повысить патентную активность инноваторов Москвы и гарантировать охрану авторских прав на изобретения как внутри страны, так и за рубежом.

Ранее программа распространялась только на другие страны. В неё изначально были включены участники Евразийской патентной конвенции (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) и государства БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР), а также Вьетнам, Индонезия и Объединённые Арабские Эмираты. Теперь финансовая помощь будет оказываться для патентования изобретений и полезных моделей в любом государстве Земли.