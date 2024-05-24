Москва расширяет поддержку патентования изобретений за рубежом
Власти российской столицы расширили программу финансовой помощи для патентования изобретений и полезных моделей за границей. Постановление правительства Москвы подписал мэр Сергей Собянин. Данная программа была запущена в апреле 2022 года. С тех пор одобрение получили 48 заявок от 13 изобретателей. Они получили совокупную помощь в размере 14,8 миллиона рублей. Расширение программы призвано повысить патентную активность инноваторов Москвы и гарантировать охрану авторских прав на изобретения как внутри страны, так и за рубежом.
Ранее программа распространялась только на другие страны. В неё изначально были включены участники Евразийской патентной конвенции (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) и государства БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР), а также Вьетнам, Индонезия и Объединённые Арабские Эмираты. Теперь финансовая помощь будет оказываться для патентования изобретений и полезных моделей в любом государстве Земли.
Максимальная величина гранта при патентовании за границей составит пять миллионов рублей в год для участников Московского инновационного кластера, которые включены в реестр стартапов и высокотехнологичных компаний. Остальные компании в течение одного финансового года могут претендовать на сумму не больше половины от совокупно уплаченных за предыдущий год в бюджет Москвы налогов и сборов.
Для России предельный размер грантов составляет 75 тысяч рублей на один патент. При этом более удобным сделали сам механизм получения поддержки. Заявки можно подать на платформе Московского инновационного кластера. Этот же ресурс обеспечивает полный набор услуг в области управления интеллектуальной собственностью.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Германия и Дания передали Украине десять танков Leopard
- Опрос: Родители готовы заплатить за смену в детском лагере не более 50 тысяч рублей
- ВСУ ударили 25 снарядами РСЗО по Шебекинскому округу Белгородской области
- В Подмосковье три человека пострадали в ДТП с такси и автобусом
- В ФРГ заявили о полете российского Ан-26 над Балтикой
- Москва расширяет поддержку патентования изобретений за рубежом
- СМИ: Новый фильм Стивена Спилберга про НЛО выйдет в 2026 году
- Военнослужащие ВСУ получили пожизненные сроки за расстрел жителей Мариуполя
- СМИ: Французский офицер попал в плен ВС России в районе Клещеевки
- Врачи сообщили об улучшении состояния Фицо после покушения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru