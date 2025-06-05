Московские предприниматели собрали тонны гумпомощи для участников СВО

Уточняется, что было отправлено почти 300 кг продуктов питания, 500 кг мёда, газовые горелки для приготовления пищи, а также печи и генераторы.

Также бойцам передали одежду, подушки, одеяла и постельное бельё, медицинские изделия, запчасти для техники, пиломатериалы, системы радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеры, профессиональные рации, монокуляры и другую технику.

«Нашлись и те, кто самостоятельно отвозил гуманитарную помощь в зону боевых действий, а также предоставлял помещения для плетения маскировочных сетей», - говорится в сообщении.

Ранее Собянин заявил, что артисты Москонцерта провели в приграничных регионах страны, на новых территориях и в зоне СВО более 870 выступлений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

