Московские предприниматели собрали тонны гумпомощи для участников СВО

Предприниматели Москвы этой весной отправили тонны гуманитарной помощи участникам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина.

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Уточняется, что было отправлено почти 300 кг продуктов питания, 500 кг мёда, газовые горелки для приготовления пищи, а также печи и генераторы.

Также бойцам передали одежду, подушки, одеяла и постельное бельё, медицинские изделия, запчасти для техники, пиломатериалы, системы радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеры, профессиональные рации, монокуляры и другую технику.

«Нашлись и те, кто самостоятельно отвозил гуманитарную помощь в зону боевых действий, а также предоставлял помещения для плетения маскировочных сетей», - говорится в сообщении.

Ранее Собянин заявил, что артисты Москонцерта провели в приграничных регионах страны, на новых территориях и в зоне СВО более 870 выступлений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:СпецоперацияГуманитарная ПомощьПредпринимателиМосква

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