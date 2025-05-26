Как НКО помогают фронту, семьям участников СВО и беженцам

Некоммерческие организации совместно с неравнодушными москвичами и волонтерами пишут письма поддержки для военнослужащих в зоне СВО, собирают гуманитарную помощь, готовят обеды для бойцов, навещают военных в госпиталях, изготавливают маскировочные сети и окопные свечи. Об этом сообщил сайт мэра Москвы Сергея Собянина.

В частности, организация «ЛетитеБабочки» из Зеленограда, в которую входят несколько волонтерских групп, плетет камуфляжные сетки, изготавливает маскхалаты, шьет антидроновые одеяла, нарукавные повязки, делает окопные и блиндажные свечи, изготавливает пакеты сухого душа и оказывает другую помощь. В работе организации задействованы участники СВО, ветераны боевых действий, которые помогли разработать буксировочную мотоповозку.

Также организация «ЛетитеБабочки» помогает вернувшимся из зоны СВО бойцам, привлекая их к спортивным и патриотическим мероприятиям. Организация планирует создать собственный реабилитационный центр, в котором будут оказывать медицинскую, психологическую и правовую помощь.

Помогает беженцам, бойцам СВО и членам их семей и волонтерский корпус центра поддержки семьи и детства «Ладошка счастья», созданный жителями Новокосино и близлежащих районов. Центр занимается сбором гуманитарной помощи (в 2024 году через центр было передано около 2 тонн помощи).

Кроме того, каждый месяц волонтеры поставляют расходные материалы в главный клинический госпиталь имени Бурденко, а также поздравляют выздоравливающих с праздниками.

Также в столице проходит акция «Добрые сухарики», которая передает с гуманитарной помощью домашние лакомства, на мероприятиях по сбору гуманитарной помощи и встречах, посвященных участникам СВО и других конфликтов», проводится акция «Письмо солдату».

В районе Преображенское еще до начала спецоперации объединились местные жители для решения вопросов района. Первой акцией, которую они провели после начала СВО, стал сбор одежды и других необходимых вещей для переехавших в пункты временного размещения жителей ДНР и ЛНР. Жители района сотрудничают с отправляющимися на передовую волонтерами. В начале 2024 года был зарегистрирован благотворительный фонд «Преображенская помощь», который регулярно проводит встречи в Москве.

Некоммерческие организации Москвы, помимо участников СВО, помогает животным, людям с ограниченными возможностями здоровья, молодежи, малоимущим семьям и детям. В качестве мер поддержки город выделяет таким организациям финансовую помощь в рамках конкурса грантов мэра Москвы. Также в помощь некоммерческим организациям открыта сеть коворкинг-центров, при поддержке которых ежегодно проходят около 1100 мероприятий.

