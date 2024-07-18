Мосгоризбирком завершил регистрацию кандидатов в депутаты МГД

Как уточнили в Мосгоризбиркоме, в выборах будут участвовать 44 кандидата от КПРФ, 43 – от «Единой России», 23 – от партии «Коммунисты России», семь – от Российской экологической партии «Зеленые», 42 – от ЛДПР, 45 – от «Новых людей», 45 – от партии «Справедливая Россия – За правду», а также 41 самовыдвиженец.

В Мосгоризбиркоме отметили высокую конкурентность на предстоящем голосовании: в среднем по шесть претендентов на один мандат депутата Мосгордумы. Жалоб по вопросам регистрации кандидатов в комиссию пока не поступало.

Выборы в МГД состоятся 6-8 сентября. Информацию о выборах в МГД – 2024 есть на сайте Московского городского регионального отделения партии «Единая Россия». Избиратели из ТиНАО могут узнать подробности о выборах муниципальных депутатов на странице МГИК.



