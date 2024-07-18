Мосгоризбирком завершил регистрацию кандидатов в депутаты МГД
Завершилась регистрация кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы восьмого созыва. Об этом заявили в пресс-службе Московской городской избирательной комиссии.
По ее данным, всего выдвинулось 389 кандидатов, из них политическими партиями – 291, в порядке самовыдвижения – 98. Представили документы на регистрацию 313 кандидатов. При этом комиссия зарегистрировала 290 из них, а 16 кандидатам отказала в регистрации. Еще 83 отказались от дальнейшего участия в выборах или были отозваны выдвинувшими их партиями.
Как уточнили в Мосгоризбиркоме, в выборах будут участвовать 44 кандидата от КПРФ, 43 – от «Единой России», 23 – от партии «Коммунисты России», семь – от Российской экологической партии «Зеленые», 42 – от ЛДПР, 45 – от «Новых людей», 45 – от партии «Справедливая Россия – За правду», а также 41 самовыдвиженец.
В Мосгоризбиркоме отметили высокую конкурентность на предстоящем голосовании: в среднем по шесть претендентов на один мандат депутата Мосгордумы. Жалоб по вопросам регистрации кандидатов в комиссию пока не поступало.
Выборы в МГД состоятся 6-8 сентября. Информацию о выборах в МГД – 2024 есть на сайте Московского городского регионального отделения партии «Единая Россия». Избиратели из ТиНАО могут узнать подробности о выборах муниципальных депутатов на странице МГИК.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Жители Абхазии остались без света из-за аварии на Ингурской ГЭС
- Три человека пострадали при атаке БПЛА на белгородское село
- США направят постоянного представителя Пентагона в Ереван
- Песков: Россия примет меры для защиты при наличии сил НАТО в Черном море
- Комплексы «Панцирь» способны сбивать истребители F-16
- Умер актер из фильма «Солнцепек» Игорь Лучихин
- В Челябинской области запретили мигрантам работать в торговле и общепите
- В Белом доме заявили, что Байден настроен победить на выборах
- СМИ: Колин Фёрт получил роль в новом фильме Гая Ричи
- В Ленобласти пассажирский автобус съехал в кювет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru