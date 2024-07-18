«Лучший чиновник России!»: Заславский не поверил в виновность Кибовского

Бывший руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский не может быть причастен к делу о взятках на 100 миллионов рублей, предположил в интервью НСН театральный критик, ректор ГИТИС Григорий Заславский.

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал на два месяца экс-руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского, которому следствие вменяет восемь эпизодов взяток на 100 миллионов рублей. Заславский назвал ситуацию «нелепым стечением обстоятельств».