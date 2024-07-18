«Лучший чиновник России!»: Заславский не поверил в виновность Кибовского
Григорий Заславский заявил НСН, что обвинение в адрес экс-руководителя департамента культуры Москвы Кибовского во взяточничестве – это нелепое стечение обстоятельств.
Бывший руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский не может быть причастен к делу о взятках на 100 миллионов рублей, предположил в интервью НСН театральный критик, ректор ГИТИС Григорий Заславский.
Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал на два месяца экс-руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского, которому следствие вменяет восемь эпизодов взяток на 100 миллионов рублей. Заславский назвал ситуацию «нелепым стечением обстоятельств».
«Он является одним из самых порядочных людей, которых я знал и знаю. Я не могу сказать, что здесь речь идет о «подставе», я не знаю деталей. Но это какое-то нелепое стечение обстоятельств. Для меня Александр Владимирович – это не просто чиновник, это один из лучших чиновников России. Я знаю его более четверти века, я не могу поверить в какое-либо противоправное действие с его стороны. Я очень хорошо его знаю, не верю в его вину. Я его видел в самых разных ситуациях, во всех он проявлял себя как глубоко порядочный человек», - объяснил он.
Заславский отметил, что знает Кибовского с 90-х годов, когда чиновник уже был уважаемым специалистом.
«Я Кибовского знаю с середины 90-х годов, считаю своим товарищем. Он уже тогда был очень уважаемым специалистом, потому что он же еще и ученый, один из главных специалистов в России по военному костюму XIX века. Вышло много книг с его авторством, он был консультантом большого количества фильмов, я тоже всегда обращался к нему за помощью. Что касается руководителя департамента культуры Москвы, его позиция никогда не менялась. У него была одна позиция до СВО и с момента начала СВО, его позиция не менялась. Его не беспокоило, что новое время требует решений, которые будут не приняты частью общества», - рассказал собеседник НСН.
С 2010 года Александр Кибовский работал в московском правительстве. Он был назначен мэром Москвы Сергеем Собяниным на должность руководителя департамента культурного наследия (Москомнаследие). С 2015 по 2023 годы Кибовский возглавлял Департамент культуры. На этой должности его сменил Алексей Фурсин, который ранее руководил департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы, передает «Радиоточка НСН». В последнее время он занимал должность советника мэра и правительства Москвы по вопросам культурного сотрудничества новыми субъектами РФ.
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