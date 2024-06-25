Родион Газманов выдвинул свою кандидатуру на выборах в Мосгордуму
25 июня 202412:10
Певец, музыкант Родион Газманов выдвинул свою кандидатуру в Московскую городскую думу от партии «Единая Россия». Об этом сообщил Мосгоризбирком.
Отмечается, что Газманов пойдет на выборы от 39 избирательного округа по спискам объединения. От «Единой России» также выдвигаются Валерий Головченко, Людмила Стебенкова, Александр Козлов.
Выборы в Мосгордуму состоятся 6-8 сентября.
Ранее президент Владимир Путин объявил Родиону Газманову благодарность за заслуги в развитии культуры и искусства, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru