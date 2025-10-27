Международный турнир по паделу «Москва 2025» набрал рекордное количество игроков
Завершившийся в столице международный турнир по паделу «Москва 2025» набрал рекордное количество игроков. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента спорта.
В ведомстве уточнили, что участниками турнира стали 120 спортсменов из России, Испании, Италии, Аргентины, Грузии и Белоруссии, разыгравшие призовой фонд в размере 100 тысяч евро. В их числе 23 игрока из топ-100 Международной федерации падела (FIP).
В частности, в Москву приехали двухкратный чемпион мира в составе сборной Аргентины Адриан Аллеманди, лучший молодой игрок Европы итальянец Энцо Йенсен, двухкратный чемпион мира среди юниоров в составе сборной Испании Хуан Самора и занимающая 31-ю строчку мирового рейтинга россиянка Ксения Шарифова.
«Победителями международного турнира по паделу среди мужчин стали Адриан Аллеманди и Аймар Гоньи, среди женщин титул чемпионов завоевали Ксения Шарифова и Марта Борреро», - добавили в департаменте.
Ранее в Москве открыли регистрацию на спартакиаду «Мой спортивный район», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
