Мэр Москвы: В следующем году в Солнцеве появится новая школа

Он указал, что новый учебный корпус, который войдет в состав школы № 1542, строится на Производственной улице. В четырёхэтажном здании будут созданы все условия для комфортного обучения школьников и работы преподавателей.

«Помимо универсальных и специализированных учебных кабинетов запланированы лабораторно-исследовательские комплексы, ИТ-полигон и робокласс, медиатека, гимнастический и спортивные залы», — написал Собянин.

Градоначальник отметил, что также будет создана безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья, появятся площадки для игр и общефизической подготовки, место для торжественных мероприятий.

Мэр добавил, что строительство финансирует частный инвестор, который после завершения работ безвозмездно передаст учебный комплекс в городскую систему образования.

Ранее Собянин заявил, что в районе Марьино по городской программе идёт обновление сразу трёх школ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».