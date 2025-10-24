Мэр Москвы: В следующем году в Солнцеве появится новая школа
Новая школа для 1,2 тысячи ребят появится в районе Солнцево в 2026 году. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он указал, что новый учебный корпус, который войдет в состав школы № 1542, строится на Производственной улице. В четырёхэтажном здании будут созданы все условия для комфортного обучения школьников и работы преподавателей.
«Помимо универсальных и специализированных учебных кабинетов запланированы лабораторно-исследовательские комплексы, ИТ-полигон и робокласс, медиатека, гимнастический и спортивные залы», — написал Собянин.
Градоначальник отметил, что также будет создана безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья, появятся площадки для игр и общефизической подготовки, место для торжественных мероприятий.
Мэр добавил, что строительство финансирует частный инвестор, который после завершения работ безвозмездно передаст учебный комплекс в городскую систему образования.
Ранее Собянин заявил, что в районе Марьино по городской программе идёт обновление сразу трёх школ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru