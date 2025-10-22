Княжевская: Подстанцию для обслуживания школы построят в Новой Москве

В правила землепользования и застройки для возведения трансформаторной подстанции, которая будет обслуживать одну из школ в Новой Москве, внесены изменения. Об этом заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.



«На Филатовском бульваре, на земельном участке 1Б площадью в 0,013 гектара, возведут трансформаторную подстанцию ПАО “Россети Московский регион” — один из ключевых элементов инфраструктуры для будущей школы на 1,2 тысячи человек. Надежное энергоснабжение обеспечит комфортные и безопасные условия для учебы детей», – рассказала Юлиана Княжевская.



По ее словам, строительство трансформаторной подстанции является частью работы по созданию полноценной социальной инфраструктуры в новых жилых кварталах. Аналогичные решения постепенно будут внедряться в других столичных районах, где активно строится жилье.

