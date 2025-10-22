Княжевская: Подстанцию для обслуживания школы построят в Новой Москве
В правила землепользования и застройки для возведения трансформаторной подстанции, которая будет обслуживать одну из школ в Новой Москве, внесены изменения. Об этом заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
«На Филатовском бульваре, на земельном участке 1Б площадью в 0,013 гектара, возведут трансформаторную подстанцию ПАО “Россети Московский регион” — один из ключевых элементов инфраструктуры для будущей школы на 1,2 тысячи человек. Надежное энергоснабжение обеспечит комфортные и безопасные условия для учебы детей», – рассказала Юлиана Княжевская.
По ее словам, строительство трансформаторной подстанции является частью работы по созданию полноценной социальной инфраструктуры в новых жилых кварталах. Аналогичные решения постепенно будут внедряться в других столичных районах, где активно строится жилье.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Выходят из строя: Китайские автомобили можно «починить» через суд
- Венгерский политолог назвал, кому выгодно сорвать встречу Путина и Трампа
- В Батайске из-за атаки ВСУ повреждена 131 квартира
- В Вашингтоне машина въехала в ворота Секретной службы США у Белого дома
- Симоньян заявила о прохождении первого курса химиотерапии
- Загружены по уши: Учителя не поддержали повышение минимальных баллов ЕГЭ
- Нарушение Конституции: В Госдуме призвали убрать курьерские мопеды с тротуаров
- В Уганде 63 человека погибли в ДТП с четырьмя автомобилями
- Самолет премьера Австралии вынужденно сел в США
- Средства ПВО уничтожили над Россией 33 украинских дрона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru