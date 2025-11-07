Мэр Москвы: В Мневниковской пойме строится второй пешеходный мост

По его словам, длина нового моста составит около 200 метров, а ширина — почти 12 метров. Он соединит восточную часть Мневниковской поймы и парк «Фили». Также будет создана пешеходная связь со станцией метро «Терехово» Большой кольцевой линии.

«Скоро возведём искусственные полуострова, где расположим краны для сборки пролетных строений. Затем соберем арку, установим и натянем вантовую систему», - отметил мэр.

Градоначальник добавил, что строительство моста не будет мешать судоходству.

Ранее Собянин заявил, что более половины пролетного строения моста-паруса в створе Новозаводской улицы смонтировали в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

