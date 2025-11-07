Мэр Москвы: В Мневниковской пойме строится второй пешеходный мост
В Москве строится второй пешеходный мост в Мневниковской пойме. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, длина нового моста составит около 200 метров, а ширина — почти 12 метров. Он соединит восточную часть Мневниковской поймы и парк «Фили». Также будет создана пешеходная связь со станцией метро «Терехово» Большой кольцевой линии.
«Скоро возведём искусственные полуострова, где расположим краны для сборки пролетных строений. Затем соберем арку, установим и натянем вантовую систему», - отметил мэр.
Градоначальник добавил, что строительство моста не будет мешать судоходству.
Ранее Собянин заявил, что более половины пролетного строения моста-паруса в створе Новозаводской улицы смонтировали в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Курской области при атаке дрона ВСУ был ранен ребенок
- «Профессионалы без поборов»: Каким должен быть детский спорт в России
- СМИ: Мадуро готов уйти в отставку при выполнении США ряда условий
- Будущее за Уралом: Как будет выглядеть «сибиризация» России
- «Лукойл» прекратит свою деятельность в Молдове с 21 ноября
- Четыре человека погибли при крушении вертолета в Дагестане
- Концерты, стриминги, кино: На чем сегодня зарабатывают музыканты
- Инвестора клуба «Химки» Садыгова пожизненно отстранили от футбола
- В России призвали создать правила для складов сборки онлайн-заказов в домах
- В Еврокомиссии объяснили, кто из россиян не сможет получить многократный шенген
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru