Ефимов: Почти 50 искусственных дорожных сооружений построят в Москве до 2029 года
Москва планирует построить 47 искусственных дорожных сооружений (мостов, тоннелей, эстакад и путепроводов) в течение трёх лет за счёт городского бюджета. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Строительство искусственных дорожных сооружений остается одним из приоритетных направлений в развитии транспортного каркаса Москвы», - отметил Ефимов.
За 2024 год уже возведено 25 подобных объектов, существенно улучшивших транспортную доступность районов, разделённых водными преградами и ж/д путями. К 2029 году число новых сооружений достигнет почти 50.
По словам главы Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василия Десяткова, до 2028 года в Москве появятся путепровод на пересечении Октябрьского и Савеловского направлений ж/д (от Большой Академической улицы до улицы Академика Королёва), сооружения, соединяющие улицы Менжинского и Дудинку, а также дорожные конструкции между улицей Малыгина и Малыгинским проездом.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, какие дороги и мосты возведут в столице за три года.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru