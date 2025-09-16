Жилой дом по реновации построят в Марьиной Роще на северо-востоке Москвы
Многоэтажный дом построят по программе реновации жилья на северо-востоке российской столицы. Проект строительства в районе Марьина Роща по адресу: Шереметьевская улица, владение 17, корпус 1, корпус 2 уже согласован, сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.
«Дом на Шереметьевской улице возведут на месте снесенных по программе реновации пятиэтажек. Новостройка будет состоять из двух секций, в ней запроектировали 220 квартир. Все они, согласно проекту, будут сданы с чистовой отделкой», – рассказал глава Москомэкспертизы.
Уже стандартно на первом этаже дома запроектированы помещения общественного назначения, там также разместится Центр информирования населения по переселению в рамках программы реновации. Их оборудуют отдельными входами с улицы. В жилой части секций на первом этаже предусмотрены места общего пользования: входные группы, вестибюли с помещениями консьержа, а также колясочные. Само здание и окружающую территорию спроектировали по принципу безбарьерной среды для удобства маломобильных жильцов и гостей.
Придомовую территорию обустроят и озеленят, там установят детскую и спортивную площадки, оборудуют места для тихого отдыха. Все данные о программе реновации представлены на портале мэра и правительства Москвы mos.ru. В общей сложности она затронет около миллиона горожан. Предполагется расселить 5176 старых домов. Ранее мэр Сергей Собянин распорядился вдвое нарастить темпы реализации программы.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru