Мэр Москвы рассказал, как столичные медики повышают свою квалификацию

Он заявил, что в 2024 году более 160 тысяч специалистов подтвердили свои навыки. По его словам, более 70% из них проходили обучение в Кадровом центре Департамента здравоохранения Москвы. Собянин отметил, что новый комплекс оценивает знания врачей перед трудоустройством, выдает аккредитации и аттестации, а также присваивает статусы «московский врач», «московская медицинская сестра» и «московский медицинский брат». Мэр добавил, что одно из главных направлений работы Кадрового центра — проведение обучающих курсов и семинаров.

«С момента его открытия создано и внедрено больше 90 тренингов и свыше 130 учебных программ. Они охватывают десятки направлений — от онкологии и кардиологии до эффективной коммуникации с пациентами, помогают столичным медработникам совершенствовать работу в команде, осваивать современные технологии и новые стандарты», — подчеркнул градоначальник.

Уточняется, что для более предметного обучения в Центре используют более 1100 единиц новейшего оборудования. Это позволяет сделать курсы интерактивными, а также разнообразить лекционный формат. Медработники могут участвовать в групповых дискуссиях, мозговых штурмах и ситуационном разборе задач. Для них также предусмотрены тренинги по предотвращению эмоционального выгорания, по управлению стрессом и эффективной коммуникации с пациентами.

Для врачей и среднего медицинского персонала доступна программа «Цифровой госпиталь». Это онлайн-обучение позволяет получить новые практические навыки в области высоких технологий, которые связаны с городскими стационарами и поликлиниками.

