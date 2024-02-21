Собянин рассказал о пяти программах поддержки высокотехнологичного бизнеса
Москва оказывает поддержку высокотехнологичному бизнесу по пяти программам. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Высокотехнологичный бизнес может получить поддержку от города в виде грантов. При этом компаниям разрешается подавать сразу несколько заявок», - пояснил он.
По словам Собянина, в случае патента изобретений и полезных моделей в Российской Федерации город предоставляет компенсацию в размере 75 тысяч рублей. При патентовании изобретений и полезных моделей за рубежом и пилотном тестировании предусмотрена поддержка до 2 миллионов рублей.
Компании также могут возместить до 50% от понесенных затрат при приобретении оборудования и развитии деятельности. Одна организация в год получает до 30 миллионов рублей подобной компенсации.
Также до 50% компенсации предусмотрено при возмещении инвестиций бизнес-ангелам в максимальном размере до 10 миллионов рублей. На данный момент в Москве открыт прием заявок по всем пяти программам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru