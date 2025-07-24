Как строятся новые линии и станции метро в Москве

Столица вернулась к массовому строительству метро. На данный момент рабочие возводят сразу три ветки метрополитена. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина город вернулся к массовому строительству объектов метрополитена. Уже в сентябре откроем для пассажиров новый участок Троицкой линии, которую запустили годом ранее. Прямо сейчас метростроевцы возводят 16 станций в разных районах столицы, а пять тоннелепроходческих комплексов одновременно прокладывают пути на двух будущих линиях — Рублево-Архангельской и Бирюлевской», — подчеркнул вице-мэр.

Он добавил, что работа не останавливается, а к 2030 году в столице появятся более 30 новых станций. В городе активно прорабатывается возможность продления действующих линий, чтобы обеспечить всех москвичей станциями в пешей доступности.

Проходка тоннелей на первом участке Рублево-Архангельской линии была полностью закончена 18 июля 2025 года. В работе метростроевцы применяли тоннелепроходческий комплекс (ТПМК) «София». Еще четыре щита также задействованы в строительстве. ТПМК «Натали» прокладывает левый перегонный тоннель между станциями «Рублево-Архангельская» и «Липовая Роща», правый на этом отрезке создает ТПМК «Виктория», а «Александра» создает левый перегонный тоннель на этой ветке в другом направлении, к будущему метро «Ильинская». «Лилия» работает на участке от «Бульвара Генерала Карбышева» до «Серебряного Бора» и проводит двухпутный перегонный тоннель между ними.

Такое оборудование позволяет преодолевать грунт в сложных геологических условиях и прокладывать очертания будущих линий. В настоящий момент сооружение тоннелей ведут пять ТПМК на строительстве 16 станций. Эту работу уже высоко оценил Кирилл Кулаков, президент СРО Региональная ассоциация оценщиков, профессор НИУ МГСУ.

«Стремительное развитие столичного метро говорит о высочайшем уровне метростроителей. Надо помнить, что подземные работы, проходящие под жилой и промышленной застройкой -это сложное инженерное решение, которое должно учитывать множество факторов. За 90 лет, прошедших в момента открытия первых станций метрополитена мы перестали воспринимать труд метростроевцев как трудовой подвиг. Но от этого он не стал менее значим для города», — заключил специалист.

Всего с 2011 года в Москве построили и реконструировали 255,5 км линий, 123 станции, 13 электродепо метро и МЦК.

