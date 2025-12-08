Собянин подвел итоги благоустройства на юго-востоке Москвы

Крупные проекты по благоустройству реализованы в Нижегородском районе, Лефортове, Марьине и Некрасовке на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Так, в Нижегородском районе на улице Нижняя Хохловка у дома 8 на ранее неиспользуемой территории создали современный спортивный кластер. Здесь появились воркаут-зона, силовые тренажеры, комплекс с турниками, рукоходами и боксерской грушей, площадки для падел-тенниса и стритбола, всесезонная коробка, скейт-парк. Для детей всех возрастов обустроили игровые площадки. Кроме того, здесь установили лавочки, парковые качели и деревянные беседки для тихого отдыха.

Еще один спортивный кластер обустроили напротив дома 2, строения 49 на Рязанском проспекте. Жителям доступны воркаут-зона, корт для падел-тенниса, волейбольное поле, спортивная коробка, парковые качели и лавочки. Также здесь появилась новая площадка для выгула животных.

В Лефортове был благоустроен парк Казачьей славы, пространство преобразовали для отдыха и активного времяпрепровождения. Для малышей обустроили игровую площадку, для подростков и взрослых — современный воркаут-комплекс. Кроме того, здесь обновили пешеходные дорожки, установили стильные опоры освещения и удобные скамейки. В районе также привели в порядок сквер на Красноказарменной площади. На этой территории обновили дорожки, установили системы освещения и видеонаблюдения, скамейки и парковые качели.

Рядом с Главным военным клиническим госпиталем имени Н. Н. Бурденко благоустроили Госпитальный сквер. Власти обновили пешеходные дорожки, заменили гранитные ступени у входа, обустроили парковые качели, оборудовали подсветкой памятник Героям Отечественной войны 1812 года.

В сквере у станции МЦД-3 «Авиамоторная» привели в порядок прогулочные дорожки, заменили систему освещения, оборудовали спортивную зону с воркаут-комплексом и тренажерами, обновили скамейки и создали площадку для выгула питомцев.

При этом в районе Марьино был переоборудован каток напротив дома 3, корпус 1 на Поречной улице. Раздевалки, пункт проката инвентаря и комнату первой помощи расположили в новых комфортных павильонах, открыли кафе для посетителей, установили современное освещение и обустроили комфортную зону ожидания.

В Некрасовке у дома 11А по 2-й Вольской улице появился современный спортивный кластер. Всесезонную спортивную площадку модернизировали, кроме того, здесь обустроили воркаут-зону, зону с тренажерами, площадку для бокса, новый скейт-парк, площадки для падел-тенниса и пинг-понга.

В зоне тихого отдыха была обновлена «Аллея влюбленных», где отремонтировали дорожки, установили лавочки и качели, реконструировали фотозоны. Кроме того, здесь оборудовали игровую зону и площадку для животных.

