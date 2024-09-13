Мэр Москвы: Нацпроект помог компаниям увеличить производительность труда на 40%
Участниками нацпроекта «Производительность труда» за 2,5 года стали 419 предприятий Москвы. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, из них 190 компаний уже завершили пилотный этап и продолжают внедрять полученный опыт на других направлениях работы.
Он отметил, что участники нацпроекта смогли не только сэкономить более семи млрд рублей, но и значительно улучшить свои показатели. В частности, средний рост производительности труда составил 40%, а заработной платы — 27%.
«Мы продолжим повышать производительность труда на предприятиях в рамках нового указа Президента «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», — заключил градоначальник.
Ранее Собянин открыл первую очередь технопарка «ЗИЛ» и отметил, что в I квартале 2025 года будет реализован второй этап проекта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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