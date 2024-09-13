Мэр Москвы: Нацпроект помог компаниям увеличить производительность труда на 40%

По его словам, из них 190 компаний уже завершили пилотный этап и продолжают внедрять полученный опыт на других направлениях работы.

Он отметил, что участники нацпроекта смогли не только сэкономить более семи млрд рублей, но и значительно улучшить свои показатели. В частности, средний рост производительности труда составил 40%, а заработной платы — 27%.

«Мы продолжим повышать производительность труда на предприятиях в рамках нового указа Президента «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», — заключил градоначальник.

Ранее Собянин открыл первую очередь технопарка «ЗИЛ» и отметил, что в I квартале 2025 года будет реализован второй этап проекта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

