Мэр Москвы: Началось строительство второго этапа Троицкой линии метро
Стартовала проходка левого перегонного тоннеля от действующей станции «Новомосковская» до будущей станции «Сосенки» Троицкой линии метро. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, рабочим предстоит проложить десятки километров тоннелей и обустроить транспортно-пересадочные узлы. Кроме станции «Сосенки» будут открыты станции «Ракитки», «Десна», «Кедровая», «Ватутинки» и «Троицк».
«Новая Москва получит центральную ось транспортного каркаса, который будет обеспечивать его надежное развитие на десятки лет вперед», — отметил Собянин.
Градоначальник отметил, что жители Троицка смогут добираться до МЦК и БКЛ вдвое быстрее — за 45 и 35 минут.
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что рабочие приступили к устройству бетонного основания путей на перегоне между будущими станциями Рублево-Архангельской линии метро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Президент «Ленкома» рассказал о состоянии Збруева
- В ЕС отказались импортировать российские энергоносители после мира на Украине
- Работаем «на лицах»: Что мешает частным театрам затмить государственные
- В Госдуме предложили снизить возраст уголовной ответственности за диверсии
- «Элементарный корвалол!»: Каким будет список запрещенных для водителей лекарств
- Всему есть предел: Почему «вторичка» дорожает быстрее новостроек
- Затронет не всех: Буцкая поддержала право отца принимать решение об аборте
- Песков объяснил выбор Венгрии для встречи России и США
- Суд утвердил приговор Шляфману по делу об убийстве Талькова
- Кинотеатры назвали мультфильм «Финник 2» флагманом осенних каникул
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru