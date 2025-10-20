Мэр Москвы: Началось строительство второго этапа Троицкой линии метро

По его словам, рабочим предстоит проложить десятки километров тоннелей и обустроить транспортно-пересадочные узлы. Кроме станции «Сосенки» будут открыты станции «Ракитки», «Десна», «Кедровая», «Ватутинки» и «Троицк».

«Новая Москва получит центральную ось транспортного каркаса, который будет обеспечивать его надежное развитие на десятки лет вперед», — отметил Собянин.

Градоначальник отметил, что жители Троицка смогут добираться до МЦК и БКЛ вдвое быстрее — за 45 и 35 минут.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что рабочие приступили к устройству бетонного основания путей на перегоне между будущими станциями Рублево-Архангельской линии метро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

