Собянин: В ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог

Более 283 километров дорог, 47 искусственных сооружений и 58 пешеходных переходов построят в Москве в ближайшие три года. Об этом в своем канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Новые объекты станут частью масштабного развития транспортной системы города. Ежегодный темп строительства — от 90 до 100 км новых дорог — сохраняется в столице с 2011 года.

Как ожидается, в предстоящую трехлетку будут построены пешеходный мост через Москву-реку в створе Проектируемого проезда № 1074 до Островной улицы; мост через реку между территорией Мневниковской поймы и парком «Фили»; новая эстакада на пересечении Свободного проспекта и Большого Купавенского проезда. Также будет реконструировано Рублевское шоссе, возведена улично-дорожная сеть для обслуживания станций Бульвар Рокоссовского и Локомотив МЦК с транспортной развязкой на Тюменской улице, построены участок магистрали для соединения Московского скоростного диаметра и Курганской улицы, участок МСД вдоль Каспийской улицы, участок магистрали Солнцево-Бутово -Варшавское шоссе от улицы Поляны до Симферопольского шоссе.

Кроме того, в столице планируют построить путепроводы на пересечении Октябрьского и Савеловского направлений МЖД, соединяющий улицы Менжинского и Дудинку, соединяющий улицу Малыгина и Малыгинский проезд. В Москве появятся и искусственное сооружение через железнодорожные пути Курского направления МЖД для соединения улиц 2-й Мелитопольской и Веневской улиц; многоуровневые транспортные развязки с прилегающей улично-дорожной сетью в районе строящейся станции метро «Ильинская» Рублево-Архангельской линии.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Дорожное СтроительствоСергей СобянинМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры