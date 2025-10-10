Мэр Москвы: На месте монорельса в 2027 году появится уникальный парк на высоте

Он подчеркнул, что это будет первый в России круглогодичный прогулочный парк, расположенный на высоте шесть метров.

Градоначальник отметил, что новая территория свяжет Останкинский, Алексеевский, Тимирязевский, Марфино и Бутырский районы, в которых проживают больше 300 тысяч человек.

«Новая пешеходная артерия города объединит в один маршрут парки ВДНХ, «Останкино», Ботанический сад и Тимирязевский парк. И откроет прекрасные виды на нашу любимую Москву», — написал Собянин.

Мэр добавил, что завершить работы и открыть парк планируется в 2027 году.,

Ранее Собянин заявил, что за создание парка на месте монорельса проголосовали 71% москвичей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».