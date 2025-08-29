Мэр Москвы: 1 сентября в Коммунарке откроется новый учебный комплекс

По его словам, в трёхэтажном учебном комплексе в жилом квартале «Прокшино» создано комфортное и безопасное пространство для 1275 школьников и 350 дошкольников.

В новом образовательном учреждении есть удобные кабинеты, лабораторно-исследовательский комплекс, IT-полигон, медиатека, двухэтажный обеденный зал, школьный театр и планетарий.

Также в состав корпуса вошли четыре трансформируемых спортивных зала и два бассейна, уличные площадки для гимнастики, игровые зоны для дошколят.

«Надеюсь, эти стены станут приятным местом обучения, вдохновения, дружбы и новых открытий», — написал мэр.

Ранее Собянин заявил о завершении строительства детского сада в Бескудниковском районе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».