Мэр Москвы: 1 сентября в Коммунарке откроется новый учебный комплекс
Новый учебный корпус школы № 109 в районе Коммунарка откроется 1 сентября. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, в трёхэтажном учебном комплексе в жилом квартале «Прокшино» создано комфортное и безопасное пространство для 1275 школьников и 350 дошкольников.
В новом образовательном учреждении есть удобные кабинеты, лабораторно-исследовательский комплекс, IT-полигон, медиатека, двухэтажный обеденный зал, школьный театр и планетарий.
Также в состав корпуса вошли четыре трансформируемых спортивных зала и два бассейна, уличные площадки для гимнастики, игровые зоны для дошколят.
«Надеюсь, эти стены станут приятным местом обучения, вдохновения, дружбы и новых открытий», — написал мэр.
Ранее Собянин заявил о завершении строительства детского сада в Бескудниковском районе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
