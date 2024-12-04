Лариса Долина посетила Единый пункт отбора на военную службу в Москве

В ходе посещения пункта она отметила, что здесь «каждый занимается своим делом, у каждого свои задачи».

«Конечно, пункт работает на все 200%», – указала певица.

Долина также пожелала военнослужащим вернуться домой «живыми и здоровыми».

Ранее Единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве посетил заслуженный артист РФ Алексей Глызин, который исполнил перед военнослужащими несколько песен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

