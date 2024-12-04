Лариса Долина посетила Единый пункт отбора на военную службу в Москве
В Едином пункте отбора на военную службу по контракту в столице очень чётко налажена тяжелейшая работа. Как сообщает Агентство городских новостей «Москва», об этом заявила народная артистка РФ Лариса Долина.
В ходе посещения пункта она отметила, что здесь «каждый занимается своим делом, у каждого свои задачи».
«Конечно, пункт работает на все 200%», – указала певица.
Долина также пожелала военнослужащим вернуться домой «живыми и здоровыми».
Ранее Единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве посетил заслуженный артист РФ Алексей Глызин, который исполнил перед военнослужащими несколько песен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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