Лариса Долина посетила Единый пункт отбора на военную службу в Москве

В Едином пункте отбора на военную службу по контракту в столице очень чётко налажена тяжелейшая работа. Как сообщает Агентство городских новостей «Москва», об этом заявила народная артистка РФ Лариса Долина.

Лидер группы Uma2rman посетил Единый пункт отбора на военную службу

В ходе посещения пункта она отметила, что здесь «каждый занимается своим делом, у каждого свои задачи».

«Конечно, пункт работает на все 200%», – указала певица.

Долина также пожелала военнослужащим вернуться домой «живыми и здоровыми».

Ранее Единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве посетил заслуженный артист РФ Алексей Глызин, который исполнил перед военнослужащими несколько песен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный Telegram-канал певицы Ларисы Долиной / скриншот видео
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