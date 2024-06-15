Кубок столицы по аджилити пройдет в парке «Яуза»

В московском парке «Яуза» состоится первый открытый чемпионат Российской кинологической федерации (РКФ) «Кубок столицы» по аджилити.

На северо-востоке Москвы пройдет выступление собак Федеральной таможенной службы

Мероприятие пройдет в рамках цикла мероприятий «Друг, спасатель, защитник» 16 июня с 11 до 18 часов.

Участниками соревнований являются человек и его собака, которая должна будет пробежать 200 метров и преодолеть до 22 различных препятствий. Хозяин питомца должен будет руководитт действиями собаки, направляя ее.

В состязаниях примут участие больше 70 пар людей и собак. Посмотреть на выступления питомцев с хозяевами смогут все желающие, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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