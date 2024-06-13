На северо-востоке Москвы пройдет выступление собак Федеральной таможенной службы

В Лосиноостровском районе Москвы в рамках цикла мероприятий «Друг, спасатель, защитник» и фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» 15 июня состоятся показательные выступления кинологов и собак Федеральной таможенной службы.

Мероприятие пройдет на площадке на Джамгаровской улице (дом 5, строение 1). Начало в 11 часов. При этом все пришедшие смогут не только узнать о повадках служебных собак, их характере и условиях содержания, но и с фотографироваться с понравившимися четвероногими.

В ФТС на сегодняшний день работают более 800 специалистов-кинологов и свыше 600 собак, которые совершенно незаменимы при поисках наркотиков, взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов, а также редких животных, которых контрабандисты пытаются ввести в страну или вывести из неё.

Собаки кинологического центра ФТС считаются одними из самых высококвалифицированных в мире и нередко побеждают на различных соревнованиях.

В рамках цикла «Друг, спасатель, защитник», который проходит в столице с 1 по 30 июня, запланировано 50 мероприятий. Среди них встречи со знаменитыми собаководами, уроки кинологов по дрессировке. Желающие смогут бесплатно получить услуги ветеринара и грумера на площадках, благоустроенных по проекту «Питомцы в Москве» в рамках программы «Мой район».



