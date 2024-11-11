Искусственные елки подорожали в Москве на 20%

Подорожание аналитики объясняют высокой импортной составляющей в товаре. Другой причиной они называют сезонный характер продажи.

Также в аналитическом центре рассказали, что примерно на четверть дороже стали гирлянды и елочные игрушки. Средняя цена на гирлянду составляет 615 рублей, а набора елочных игрушек - 723 рубля.

Ранее сообщалось, что стоимость новогодней елки увеличится на 10-20% относительно 2023 года.



