Искусственные елки подорожали в Москве на 20%
Искусственные ели стоят в Москве почти 5 тысяч рублей, что на 20% больше, чем в 2023 году. Об этом сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на данные аналитического центра «Чек Индекс» компании-оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Количество покупок новогодних деревьев при этом увеличилось на 35%.
Подорожание аналитики объясняют высокой импортной составляющей в товаре. Другой причиной они называют сезонный характер продажи.
Также в аналитическом центре рассказали, что примерно на четверть дороже стали гирлянды и елочные игрушки. Средняя цена на гирлянду составляет 615 рублей, а набора елочных игрушек - 723 рубля.
Ранее сообщалось, что стоимость новогодней елки увеличится на 10-20% относительно 2023 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru