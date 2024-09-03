Гости «Москвы 2030» могут совершить виртуальную поездку в Петербург

По его словам, ВСМ-1 позволит сократить время в пути между крупнейшими городами страны и повысить мобильность жителей регионов, а также окажет стимулирующий эффект для экономики.

Он отметил, что в рамках выставки «Станция Манеж. Московский транспорт — 2030» жители и гости столицы смогут совершить виртуальное путешествие по маршруту будущей ВСМ-1.

«Пассажиры мультимедийного поезда увидят знакомые города и знаковые достопримечательности, оценят скорость состава и узнают, насколько сократится время в пути от Москвы до Твери, Великого Новгорода и Санкт-Петербурга», - заключил Ликсутов.

Ранее министр транспорта России Роман Старовойт заявил, что строительство высокоскоростной магистрали из Москвы в Санкт-Петербург начнется в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

