Гости «Москвы 2030» могут совершить виртуальную поездку в Петербург

Строительство первой высокоскоростной магистрали (ВСМ-1) Москва — Санкт-Петербург является одной из важных задач программы развития транспортного комплекса столицы до 2030 года. Как сообщает пресс-служба московского правительства, об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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По его словам, ВСМ-1 позволит сократить время в пути между крупнейшими городами страны и повысить мобильность жителей регионов, а также окажет стимулирующий эффект для экономики.

Он отметил, что в рамках выставки «Станция Манеж. Московский транспорт — 2030» жители и гости столицы смогут совершить виртуальное путешествие по маршруту будущей ВСМ-1.

«Пассажиры мультимедийного поезда увидят знакомые города и знаковые достопримечательности, оценят скорость состава и узнают, насколько сократится время в пути от Москвы до Твери, Великого Новгорода и Санкт-Петербурга», - заключил Ликсутов.

Ранее министр транспорта России Роман Старовойт заявил, что строительство высокоскоростной магистрали из Москвы в Санкт-Петербург начнется в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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