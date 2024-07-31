Собянин: Четыре вокзала реконструируют для ВСМ Москва — Санкт-Петербург
Власти Москвы выделили 34,1 млрд рублей на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Тверь-Великий Новгород-Санкт-Петербург (ВСМ-1). Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.
Протяженность ВСМ составит 679 км, время в пути между конечными точками — два часа 15 минут. Магистраль свяжет крупнейшие городские агломерации и экономические центры страны, в которых проживают более 40 млн человек.
Как отметил Собянин, наиболее сложная задача — строительство участка ВСМ от Ленинградского вокзала до Алабушева.
«Работы пройдут в условиях плотной застройки без остановки движения поездов», — написал градоначальник в Telegram-канале.
Важнейшей частью проекта станет реконструкция четырех вокзалов для ВСМ-1 в Москве. Первая остановка составов на пути из Санкт-Петербурга — вокзал Зеленоград-Крюково. Его комплексную реконструкцию провели в 2021–2023 годах, теперь здесь планируется построить новый вокзальный комплекс с двумя платформами. Второй объект — вокзал Петровско-Разумовская, где намерены возвести три платформы с навесами по всей длине.
Кроме того, на вокзале Рижская реконструируют четыре платформы МЦД-2 и МЦД-3, также здесь появятся объединенный надземный вестибюль для пересадки пассажиров между МЦД-2, МЦД-3, МЦД-4 и транзитный переход через пути между Водопроводным переулком и улицей 2-й Мытищинской. Работы запланированы и на Ленинградским вокзале — конечной станции ВСМ, где будет построен новый пассажирский вестибюль, реконструирован вокзальный комплекс. Также здесь приведут в порядок прилегающие территории.
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