Фильмы о космосе, природе и истории представят на фестивале научного кино в Москве
Московский международный фестиваль научного кино состоится в столице с 7 по 10 ноября. Как сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры, событие приурочено к 95-летию Московского планетария. Зрителям представят киноленты планетариев, музеев, киностудий и авторов из 19 стран, в том числе России, Китая, Сербии, ЮАР, Уругвая.
Всего будет показано 73 картины о космосе, природе, истории. Будут демонстрироваться полнокупольные и широкоформатные фильмы и анимация. Пройдут премьерные показы работ Московского планетария, отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Фестиваль начнется с театрализованных постановок, лазерного шоу и концертов. В программе запланированы встречи с авторами научных лент.
С 23 по 28 августа в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в столице состоится первая Московская международная неделя кино (ММНК). Регистрация на все события открыта на сайте ММНК.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru