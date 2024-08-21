Фильмы о космосе, природе и истории представят на фестивале научного кино в Москве

Всего будет показано 73 картины о космосе, природе, истории. Будут демонстрироваться полнокупольные и широкоформатные фильмы и анимация. Пройдут премьерные показы работ Московского планетария, отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Фестиваль начнется с театрализованных постановок, лазерного шоу и концертов. В программе запланированы встречи с авторами научных лент.

С 23 по 28 августа в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в столице состоится первая Московская международная неделя кино (ММНК). Регистрация на все события открыта на сайте ММНК.

