Открылась регистрация на Московскую международную неделю кино

В рамках недели кино в том числе пройдут открытые встречи с актером Аристархом Венесом, выдающимся кинооператором Владимиром Климовым, композитором Анной Суллой. В Парке Горького выступит режиссер, актер и продюсер Данил Мотин с лекцией «Продюсирование проекта от идеи до промо», а известный агент Александра Егорова расскажет, с чего начать карьеру молодому артисту после окончания вуза.

Киносеансы пройдут более чем на 30 площадках, включая крыши и бассейн под открытым небом.





