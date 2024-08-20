Открылась регистрация на Московскую международную неделю кино

С 23 по 28 августа в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в столице состоится первая Московская международная неделя кино (ММНК). В ее рамках можно будет посетить кинопоказы и мастер-классы, совершить киноэкскурсии и поучаствовать в открытых актерских кастингах. Регистрация на все события открыта на сайте ММНК.

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В рамках недели кино в том числе пройдут открытые встречи с актером Аристархом Венесом, выдающимся кинооператором Владимиром Климовым, композитором Анной Суллой. В Парке Горького выступит режиссер, актер и продюсер Данил Мотин с лекцией «Продюсирование проекта от идеи до промо», а известный агент Александра Егорова расскажет, с чего начать карьеру молодому артисту после окончания вуза.

Киносеансы пройдут более чем на 30 площадках, включая крыши и бассейн под открытым небом.


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Фото: www.culture.ru
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