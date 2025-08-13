Фестиваль женского спорта «Красота в движении» пройдёт в «Лужниках» 16 августа

В ведомстве указали, что для гостей мероприятия подготовили насыщенную программу, включающую энергичные тренировки по пилатесу, барре, зумбе и фитроку, а также звёздный мастер-класс по фигурному катанию от Софьи Акатьевой и тренировку с известной гимнасткой Самирой Мустафаевой.

Кроме того, подготовлена культурно-образовательная программа, в рамках котором эксперты расскажут о биохакинге, поделятся рекомендациями по восстановлению сил, по гармоничному сочетанию продуктивности и заботы о себе.

«Будет работать лаундж-зона, где можно будет протестировать новинки парфюмерии, посетить мастер-классы по уходу за кожей, воркшопы по моде и красоте, сделать макияж и просто расслабиться», - говорится в сообщении.

Завершится фестиваль концертом.

Ранее в департаменте спорта Москвы заявили, что День физкультурника в столице собрал более 300 тысяч участников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

