Фестиваль женского спорта «Красота в движении» пройдёт в «Лужниках» 16 августа
В рамках форума «Москва 2030. Спорт. «Человек будущего» в спортивном комплексе «Лужники» пройдёт бесплатный женский фестиваль «Красота в движении». Об этом сообщает пресс-служба департамента спорта столицы.
В ведомстве указали, что для гостей мероприятия подготовили насыщенную программу, включающую энергичные тренировки по пилатесу, барре, зумбе и фитроку, а также звёздный мастер-класс по фигурному катанию от Софьи Акатьевой и тренировку с известной гимнасткой Самирой Мустафаевой.
Кроме того, подготовлена культурно-образовательная программа, в рамках котором эксперты расскажут о биохакинге, поделятся рекомендациями по восстановлению сил, по гармоничному сочетанию продуктивности и заботы о себе.
«Будет работать лаундж-зона, где можно будет протестировать новинки парфюмерии, посетить мастер-классы по уходу за кожей, воркшопы по моде и красоте, сделать макияж и просто расслабиться», - говорится в сообщении.
Завершится фестиваль концертом.
Ранее в департаменте спорта Москвы заявили, что День физкультурника в столице собрал более 300 тысяч участников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru