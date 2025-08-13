Более 100 бесплатных тренировок пройдет в рамках «Ночи московского спорта»

В ведомстве уточнили, что на Пушкинской площади будет расположена зона сайклинга, на Кудринской площади пройдут занятия по джампингу и испытания на полосе препятствий, а на Театральной площади можно будет сразиться в шахматы с гроссмейстерами и посетить концерт популярной музыкальной группы.

Кроме того, в Камергерском переулке пройдут поединки по боксу, воркауту и паркуру, в которых примут участие именитые спортсмены. В Большом Николопесковском переулке - брейк-данс, шоу и мастер-классы.

Помимо этого, в Малом Николопесковском переулке посетителей ждут силовой спорт и зрелищные соревнования, на площади у станции метро «Улица 1905 года» организуют зону для игры в пляжный волейбол, а в Парке Горького - мотофристайл-шоу.

«Улицы центра столицы превратят в большую площадку для тренировок, турниров, шоу и встреч с известными спортсменами... Гостей ждут более 100 тренировок по 24 видам спорта, выступления, соревнования и новые мероприятия», – заключили в ведомстве.

Ранее в пресс-службе департамента спорта Москвы заявили, что участниками спортивного фестиваля по сап-серфингу «Яуза Фест» стали более четырёх тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

