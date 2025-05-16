Фестиваль Москвы стартует в Пекине в День России

В столице КНР с 12 по 15 июня состоится фестиваль «Московские сезоны в Пекине». Он пройдет в рамках перекрестных Годов культуры России и Китая, приуроченных к 75-летию установления дипломатических отношений между странами.

Программа предполагает выставки и концерты, творческие мастер-классы и дегустации национальных блюд. Жителей Китая познакомят с культурным и историческим наследием Москвы, а также ее современным развитием, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.