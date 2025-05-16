Фестиваль Москвы стартует в Пекине в День России

В столице КНР с 12 по 15 июня состоится фестиваль «Московские сезоны в Пекине». Он пройдет в рамках перекрестных Годов культуры России и Китая, приуроченных к 75-летию установления дипломатических отношений между странами.

Программа предполагает выставки и концерты, творческие мастер-классы и дегустации национальных блюд. Жителей Китая познакомят с культурным и историческим наследием Москвы, а также ее современным развитием, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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Посетителей фестиваля обещают научить делать игрушки из шерсти и другие сувениры с «национальным колоритом», покажут балет и оперу.

На площадке фестиваля также откроется туристско-информационный центр Москвы, где можно будет узнать о достопримечательностях и интересных маршрутах российской столицы.


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ФОТО: РИА Новости / Анна Раткогло
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