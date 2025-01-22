Россиянам дали рекомендации по профилактике заражения метапневмовирусом

Вместе с тем, представитель ВОЗ отметил надежные системы надзора для выявления и мониторинга острых респираторных инфекций, которые действуют в России.

Бердыклычев также признал, что сейчас риск для здоровья населения России, связанный с метапневмовирусом, остается низким.

Ранее заслуженный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что лекарств и вакцин против метапневмовируса не существует, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



