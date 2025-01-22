Россиянам дали рекомендации по профилактике заражения метапневмовирусом
Чтобы обезопасить себя и свою семью от заражения метапневмовирусом следует чаще проветривать помещения, мыть руки с мылом и постараться не касаться глаз, носа и рта. Такие рекомендации россиянам дал глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Батыр Бердыклычев, передает ТАСС.
Вместе с тем, представитель ВОЗ отметил надежные системы надзора для выявления и мониторинга острых респираторных инфекций, которые действуют в России.
Бердыклычев также признал, что сейчас риск для здоровья населения России, связанный с метапневмовирусом, остается низким.
Ранее заслуженный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что лекарств и вакцин против метапневмовируса не существует, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru