Ефимов: Пять районов ТиНАО обеспечат питьевой водой из сети московского водопровода
Жителей юга Москвы не оставят без питьевой воды благодаря крупному объекту инженерной инфраструктуры. Об этом заявил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.
«В ТиНАО появится крупный объект инженерной инфраструктуры – до конца 2027 года здесь построят более 30 километров сетей водоснабжения от деревни Сосенки до города Троицка. Благодаря этому пять районов ТиНАО обеспечат питьевой водой из московского водопровода. К настоящему моменту в эксплуатацию ввели более 19 километров сетей водоснабжения. По проекту также построят два новых регулирующих водопроводных узла – “Станиславль” и “Красную Пахру” – и реконструируют четыре существующих водозаборных узла», – рассказал заместитель мэра.
По его словам, прокладка инженерных сетей и их интеграция с общей московской сетью – еще одно важное направление развития территории Троицкого и Новомосковского административных округов столицы.
Глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов уточнил, что возведение регулирующего водопроводного узла «Станиславль» начнется в 2024 году, его производительность составит 20 тысяч кубических метров в сутки.
«Кроме того, в планах строительство водопроводного узла в Краснопахорском районе с производительностью 15 тысяч кубических метров в сутки», – добавил Загрутдинов.
Уже в следующем году реконструируют водозаборные узлы «ИЗМИРАН», «Микрорайон В», «Ботаково», «ИЯИ», расположенные на юге Москвы. В настоящее время по этим объектам ведутся проектно-изыскательские работы.
Ввод в эксплуатацию этих водопроводных узлов обеспечит жителей ТиНАО питьевой водой от Западной станции водоподготовки, отвечающей всем требованиям СанПиН.
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