Ефимов: Новый индустриальный комплекс появится в ТиНАО

Новый индустриальный комплекс в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта появится близ ж/д станции Бекасово-Сортировочная (ТиНАО). На выделенном инвестору земельном участке построят два завода по производству строительных материалов. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В индустриальный комплекс в ТиНАО войдет четыре предприятия общей площадью 223 тысячи квадратных метров. Благодаря этому в округе появится 650 новых рабочих мест. Для строительства двух заводов город уже предоставил земельные участки площадью 12 гектаров по ставке один рубль в год. Это 32-я компания, которая воспользовалась поддержкой столицы», – отметил вице-мэр.

Московские власти предоставляют землю по льготной ставке в аренду для развития в черте города производств с марта 2022 года. Данная мера помогает уменьшить расходы на создание рабочих мест и оперативно освоить выпуск важных товаров.

В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман заявил, что договор с инвестором заключен на пять лет — именно за этот срок он должен построить два завода. Также планируется выделение еще двух участков суммарной площадью порядка 16 га для возведения двух предприятий.

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в состав индустриального комплекса войдут четыре крупных предприятия, общая площадь земельных участков — порядка 28 га. Здесь будут выпускаться изделия химической, строительной, медицинской и иных отраслей промышленности. На реализацию проекта будет потрачено более 17 млрд рублей.

Напомним, столичный мэр Сергей Собянин анонсировал появление пищевого и строительного кластеров в ТиНАО. Их создание позволит обеспечить работой более 10 тысяч человек, подчеркнул градоначальник.

