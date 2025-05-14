Ефимов: Малый и средний бизнес выкупил у города 2,4 тысячи объектов в ЦАО с 2011 года
С 2011 года представители малого и среднего предпринимательства (МСП) выкупили у города в Центральном административном округе около 500 тысяч квадратных метров недвижимости. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Почти 500 тысяч квадратных метров недвижимости в центре столицы выкупил по преимущественному праву малый и средний бизнес с 2011 года. Город оформил около 2,4 тысячи договоров купли-продажи. В соответствии с федеральным законодательством субъектам МСП доступна приоритетная покупка арендуемых городских помещений без торгов по рыночной стоимости, устанавливаемой независимыми оценщиками», – отметил заммэра.
Выкупить недвижимость у города могут бизнесмены, арендующие ее не менее одного года и включенные в реестр субъектов МСП.
Предпринимателям предлагают внести средства единовременно либо воспользоваться рассрочкой на срок до семи лет, уточнила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.
С начала текущего года в центре Москвы субъекты МСП выкупили у города 22 помещения. Почти все они приобретены в рассрочку.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru