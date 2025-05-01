Ефимов: Инвесторы выкупили у города 16 помещений в исторических зданиях

Москва активно привлекает к восстановлению памятников архитектуры инвесторов, которые берут на себя обязательства по реставрации. В первом квартале 2025 года представители бизнеса приобрели в исторических строениях 16 помещений. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«В первом квартале этого года город реализовал по итогам торгов 16 объектов площадью более 4,6 тысячи квадратных метров, расположенных в исторических зданиях. Предприниматели должны использовать эту недвижимость в соответствии с охранным обязательством, что позволит сохранить объекты культурного наследия и одновременно приспособить их под современное использование. В свою очередь бизнес получил возможность для открытия точек продаж и предоставления услуг в инвестиционно привлекательных районах столицы», — добавил вице-мэр.



Предприниматели выкупили помещения в пяти столичных административных округах. Представители малого и среднего бизнеса приобрели по преимущественного праву пятую часть помещений.



Как отметила министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества Москвы Екатерина Соловьева, больше всего объектов (девять) было приобретено в центре Москвы, четыре объекта выкупили на юге столицы, по одному — на северо-востоке, западе и юго-востоке города.



Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что в Москве реставрируются около 500 объектов культурного наследия. По поручению градоначальника, в Москве необходимо каждый год реставрировать по меньшей мере 150 объектов культурного наследия.



Актуальные предложения от города размещены на столичном Инвестиционном портале. Развитие электронных сервисов для предпринимателей отвечает целям нацпроекта «Цифровая экономика».

