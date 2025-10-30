В ДТП во Владивостоке получили повреждения 13 машин

Тринадцать автомобилей получили повреждения в результате аварии в центре Владивостока. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления МВД.

Ранее в Сети появились кадры с камер наблюдения, установленных на перекрестке на улице Прапорщика Комарова. На видео видно, как машина на скорости едет со второстепенной дороги под уклон, пересекает главную и затем врезается в авто, стоящие у обочины.

«Тринадцать машин [повреждено], люди не пострадали», - отметил представитель УМВД.

Как уточнил собеседник агентства, ЧП произошло из-за того, что педаль газа в автомобиле запала за коврик.

