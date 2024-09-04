Два автобусными маршрута в Москве стали электробусными

Сейчас в Москве действуют 139 электробусных маршрутов. Российская столица лидирует по этому показателю среди городов в Европе.

В департаменте подчеркнули, что замена автобуса на электробус обеспечивает ежегодное снижение выбросов углекислого газа более чем на 60 тонн. Кроме того, электробусы отличаются отсутствием вибраций и шума, а также плавностью хода.

Ранее заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что власти Москвы планируют внедрить беспилотные технологии в метро и электробусах.

