Дом по реновации построят на Ставропольской улице в ЮВАО Москвы
Дом по программе реновации столичного жилья построят на юго-востоке Москвы. Комитет по архитектуре и градостроительству города уже выпустил градостроительный план участка площадью 1,39 гектара на Ставропольской улице, в районе Люблино.
Об этом рассказала руководитель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Она уточнила, что новая многоэтажка будет возведена в районе с развитой инфраструктурой. Рядом расположен архитектурно-художественный ансамбль конца XVIII - музей-усадьба «Люблино».
По информации столичного Департамента градостроительной политики Сергея Лёвкина, на сегодня в новые квартиры по программе реновации в Юго-Восточном административном округе уже переехали около 26 тысяч москвичей в девяти районах. Все детали программы реновации представлены на портале mos.ru.
В общей сложности она затронет около миллиона горожан, будет расселено 5176 старых домов. Так, за 2023 год под заселение передано 59 новостроек, обеспечен переезд более 47 тысяч москвичей. Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился удвоить темпы реализации программы.
При этом российская столица входит в число лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние годы в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» эти показатели увеличились в Москве в два раза – с 3 миллионов до 5 – 7 миллионов квадратных метров в год.
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