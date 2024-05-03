Первые жилые дома снесли в рамках программы реновации в Таганском районе Москвы
Первые жилые дома снесли в рамках программы реновации в Таганском районе Москвы, сообщил глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
«Завершен снос двух жилых домов в рамках реализации Программы реновации в Таганском районе. Они стали первыми объектами, снесенными в рамках реализации программы в ЦАО. Их жильцы получили квартиры в новостройке на улице Мельникова, дом 2, которая стала первой заселяемой по программе реновации в районе», – отметил он.
Все здания в рамках реализации программы будут демонтированы при помощи технологии «умного сноса». Отмечается, что такой подход гарантирует не только безопасность, но и экологичность, а также сохранит все зеленые насаждения вокруг.
Программу реновации в столице утвердили в августе 2017 года. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек. Столица также признана одним из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства.
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